Schussenrieder Hof in Hagnau wird im Juni versteigert

Der Auktionstermin für den Schussenrieder Hof in Hagnau steht fest. Das Berliner Auktionshaus Karhausen hat die Versteigerung für den 25. Juni festgesetzt. GEboten werden kann voraussichtlich im Saal in Berlin, im Internet, mit einem schriftlichen Bietungsauftrag oder als Telefonbieter. Die Anmeldung für die Gebote ist unter www.karhausen-ag.de abrufbar. Die Auktion wird ab 12 Uhr auf www.karhausen-ag.de live ins Internet übertragen. Das Mindestgebot für den Gebäudekomplex mit einer Gesamtfläche von etwa 1155 m² liegt bei 1 190 000 Euro (zzgl. Aufgeld). Ein ausführliches Exposé erhalten Interessenten beim Auktionshaus unter Telefon 030/8904856 oder direkt zum Download unter www.karhausen-ag.de. Das Auktionshaus bietet für alle Interessenten einen zentralen Besichtigungstermin am Freitag, 4. Juni, von 10 bis 14 Uhr an. Voranmeldung per E-Mail an info@karhausen-ag.de oder telefonisch unter 030/8904856.