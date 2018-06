Schulleitungen wehren sich gegen Flyer

Die Schulleitungen der Gemeinschaftsschulen im Raum, die Wiestorschule Überlingen und die Sommertalschule Meersburg, haben sich in einer Stellungnahmen „vehement gegen die Darstellung unserer Schulart in einem Flyer der Initiative Pro Realschule Salem“ gewehrt, der in den vergangenen Tagen verteilt wurde.

Sowohl die beiden Rektoren als auch ihre Konrektoren „sehen in diesem Flyer nicht nur den Beitrag der Gegner der Einrichtung einer Gemeinschaftsschule in Salem zum kommenden Schuljahr – eine Diskussion, in die wir uns in keiner Form einmischen wollen –, sondern einen undifferenzierten, polemisierenden Pauschalangriff gegen die Schulart Gemeinschaftsschule allgemein, der dazu führt, dass auch bestehende Schulen in ein negatives Licht gerückt werden“.

Schon die Behuptung, Gemeinschaftsschulabsolventen könnten, laut nicht näher genannten wissenschaftlichen Untersuchungen, weniger als Realschulabsolventen, lasse sich nicht belegen, da es keine „ entsprechenden seriösen Studien bezogen auf die Situation in Baden-Württemberg geben kann, da es noch keine Absolventen gibt.“ Auch das Argument, „Noten steigern die Leistungsbereitschaft“, wollen die Schulleitungen so nicht stehen lassen. Denn noch nie sei ein Schüler durch schlechte Noten motiviert worden. Noten dienten ausschließlich der Selektion und würden kein differenziertes Bild über die tatsächlichen Leistungsfähigkeiten der Kinder geben. Differenzierte Leistungsrückmeldungen an Schüler und Eltern wie sie an den Gemeinschaftsschulen aufwendig in persönlichen Gesprächen praktiziert würden, seien objektiver und wirklich hilfreich.

Ebenfalls eine Unterstellung sei, dass an Gemeinschaftsschulen kein Fachlehrereinsatz erfolgen würde. Das Gegenteil sei richtig. Auch Gemeinschaftsschulen setzten Fachlehrer ein, die eine Gymnasial- oder Realschullehrerausbildung haben können, um die unterschiedlichen Leistungsniveaus betreuen zu können. Darüber hinaus würden die Gemeinschaftsschule nach den derzeit geltenden Realschullehrplänen unterrichten.

„Die Unterstellung, dass Lernbegleiter die Kinder nicht unterrichten würden, weisen wir energisch zurück“, heißt es in dem Schreiben weiter. Diese Behauptung zeige lediglich die Unkenntnis der Verfasser von der tatsächlichen Situation an den Gemeinschaftsschulen. Lernbegleiter, das heißt Lehrer, unterrichteten die Kinder nicht „im frontalen Gießkannensystem, sondern persönlich, individuell und mit differenzierten Aufgabestellungen, die konsequent eingefordert und gemeinsam weiter entwickelt werden“.

Dass zusätzliche Lehrer aus Kostengründen abgelehnt werden, stimmt laut der Mitteilung der beiden Schulleitungen nicht., da die Lehrer nicht vom Schulträger, sondern vom Land bezahlt würden. Das zeige „wie wenig Faktenwissen und echtes pädagogisches Interesse die Verfasser haben“. „Besonders ärgert uns aber, dass kein Vertreter von Pro RS jemals auf eine bestehende Gemeinschaftsschule zugekommen ist und sich dort vor Ort ein objektives Bild von deren Arbeit gemacht hätte. Stattdessen wird über den Flyer suggerierend eine ganze Schulart diffamiert.“