Schlosskonzert mit dem Minguet Quartett

Das Minguet Quartett zählt heute zu den international gefragtesten Streichquartetten und gastiert in allen großen Konzertsälen der Welt. Am Sonntag, 26. Juni, spielt das Ensemble um 18 Uhr im Neuen Schloss Meersburg. Geplant sind folgende Werke: Das Streichquartett Nr. 1 op. 25 von Johann Wilhelm Wilms, das „Dissonanzen Quartett“ von Wolfgang Amadeus Mozart sowie das Streichquartett Nr. 1 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Karten zu 25 Euro gibt es im Vorverkauf bei der Gästeinformation, Telefon: 07532 / 44 04 00, per E-Mail: info@meersburg.de oder bei www.reservix.de