Schülern gelingt mit „Krabat“ eine beeindruckende Premiere

Mit schauspielerischem Talent, kleinen Kampf- und Tanzeinlagen sowie musikalischer Begleitung hat die neu gegründete Theater AG des Droste-Hülshoff-Gymnasiums am Donnerstag- und Freitagabend ihre Zuschauer begeistert. Unter der Regie von Julia Frenger und Sigrid Brodbek brachten die Schüler der Klassen acht bis elf das Stück „Krabat“ von Otfried Preußler auf die Bühne.

In dem Abenteuerstück lernt Krabat, gespielt von Jonathan Utecht, in der Mühle am Koselbruch als Müllerbursche. Es vergeht einige Zeit, bis ihm klar wird, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht und es sich bei der Mühle um eine „schwarze Schule“ handelt, in der das Zauberhandwerk gelehrt wird. Auch muss er erkennen, dass der Meister, verkörpert von Lotta Lenski, durch und durch böse ist. Als er sich in die „Kantorka“, ein Mädchen aus dem Nachbardorf, dargestellt von Chiara Bovio, verliebt, gelingt es ihm, dem Meister das Handwerk zu legen.

Lernen, Gefühle auszudrücken

Als Anfang des Schuljahrs verkündet wurde, dass es zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder eine Theater AG an der Schule geben würde, fanden sich schnell schauspielinteressierte Jugendliche zusammen. Sie trafen sich jeden Montagnachmittag. „Am Anfang übten wir die meiste Zeit, wie wir auf unterschiedliche Art und Weise unsere Gefühle ausdrücken können und lernten Wörter besonders zu betonen“, erzählt Sophie Hoff. Nach den Winterferien wurden sich alle schnell einig, dass man „Krabat“, den Klassiker von Otfried Preußler, aufführen wolle. Von nun an hieß es Texte üben. „Es war anstrengend. Es gab Proben, da hätte man am liebsten das ganze Stück an den Nagel gehängt. Doch wir sind dran geblieben und nach dieser gelungenen Aufführung froh und auch ein bisschen stolz, dass wir es durchgezogen haben“, berichtet Hoff.

Mit der Besetzung der Rollen bewiesen die beiden Lehrerinnen ein gutes Gespür, welches erkennen lässt, mit wie viel Engagement sie sich in das Projekt einbrachten. Sehr überzeugend in seiner Rolle als Juro, dargestellt von Jonas Jungblut, der mit hängenden Schultern und unsicher an seinem Hemd zupfend, zuerst das Gespött der anderen Müllerburschen ist. Doch noch genau im richtigen Moment lässt er seine Maske der Dummheit fallen und eilt Krabat mit seinem Wissen über die Mühle zur Hilfe. Das Stück erzeugt viele spannende Gänsehautmomente. Manch’ jüngere Zuschauer hielten sich da sicherheitshalber lieber an den Händen. (lole)