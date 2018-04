Sanierung der Haltnau zieht sich bis Ende Mai

Konzert vor der Eröffnung: Bereits vor der Eröffnung der Gaststätte gibt es am Samstag, 12. Mai, ein Konzert in der Scheune der Haltnau. Dort spielt, wie bereits im vergangenen Jahr, die irische Band Spirit of Smokie.

Zu der Gruppe gehört ein Teil der Musiker der fast gleichnamigen Band Smokie, die in den 70er-Jahren unter anderem mit Hits wie „Living next door to Alice“ oder „Lay back in the arms of someone“ bekannt wurde. Sänger ist Dean Alan Barton, der Sohn des Smokie-Sängers Alan Barton, der 1995 ums Leben kam. „Er hat genau die gleiche Stimme wie sein Vater“, sagt Haltnau-Pächter Hubert Böttcher, der das Konzert gemeinsam mit Pia Schmidt, der Betreiberin der Meersburger Minigolfanlage, organisiert.

Als Vorgruppe spielt die Band Cross Beats. Und schon am Nachmittag wird es Musik in der Gartenwirtschaft geben: Um 13.30 Uhr treten die Meersburger Werkstattmusikanten, die aus einheimischen Handwerkern besteht. Das Konzert von Spirit of Smokie beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 27 Euro beim Minigolf, beim Frisör Philipp Gassenbauer und für 30 Euro an der Abendkasse.