Sammeltaxi fährt nur noch auf zwei Rädern

Der Erhalt des Anruf-Sammel-Taxis (AST) ist wegen mangelnder Beteiligung der Nachbargemeinden in Gefahr. Der Gemeinderat hat sich auf Drängen verschiedener Ratsmitglieder geeinigt, das Projekt bis nach Ostern 2010 weiterzuführen und kostengünstigere Lösungen mit allen beteiligten Gemeinden zu prüfen.

Von unserer MitarbeiterinMartina Wolters

Rund sechseinhalb Jahre bietet die Taxizentrale Meersburg GmbH in Kooperation mit der Gemeinde den Service einer Sammeltaxifahrt zwischen 7:45 Uhr und spätestens 23:45 Uhr im stündlichen Rhythmus ganzjährig an. Die Fahrten kosten Bürger oder Gäste innerhalb Meersburgs 3 Euro, außerhalb zum Beispiel nach Uhldingen-Mühlhofen müssen sie 4 Euro zahlen. Behinderte Personen sowie Kinder unter 6 Jahren fahren kostenfrei. Damit könnte es bald vorbei sein. Denn die Gemeinden aus dem Verwaltungsverband werden voraussichtlich dem Beispiel Hagnaus folgen und den, zum Jahresende auslaufenden Vertrag, nicht verlängern.

Für Hauptamtsleiter Günther Leiss und Bürgermeister Martin Brütsch ist das ein Grund, nach einer kostengünstigeren Lösung zu suchen und angesichts der anfallenden Kosten ebenfalls aus dem Vertrag auszusteigen. Immerhin beläuft sich die Zuschusshöhe für den AST- Verkehr vonseiten der Stadt laut Leiss auf insgesamt 60000 Euro zuzüglich der Aufwendungen für den Stadtbus in Höhe von 40000 Euro. Die Gemeinderäte sehen das anders. Rupert Metzler (FDP) will „den Service im Hinblick auf das schlechte Personen-Nahverkehsrnetz beibehalten“. Wilfried Wodsak (FWV) hat vor allem die Interessen der „sozial Schwächeren“, wie Heidrun Funke (Bündnis 90/Grüne) und Georg Dreher (CDU) die Senioren, im Auge. Boris Mattes hält es fremdenverkehrstechnisch innerhalb des Gemeindeverbundes, aber auch demografisch gesehen für wichtig „da was zu machen“ und beantragt sechsmonatige Vertragsverlängerung. Auch verschiedene neue Lösungsansätze sprudeln aus dem Gremium. Ulrike Wirbatz (SPD) will im Sommer den Stadtbusverkehr erweitern und im Winter auf Ehrenamtliche zurückgreifen. Annette Brunke-Kullik (FWV) schwebt ein Gutscheinsystem vor, in welchem Bedürftige sowie Personen aus Teilorten, günstig mit regulären Taxen fahren könnten .Außerdem plädiert sie dafür, einen Arbeitskreis rund um den AST einzurichten.

Bürgermeister Martin Brütsch liegt daran, das Problem „auf der Gemeindeverwaltungsverbandsebene zu regeln“. Seinem Antrag, erst einmal bis Ostern mit dem AST- Verkehr weiterzufahren, wurde bei drei Gegenstimmen und vier Enthaltungen angenommen. Alles andere will der Bürgermeister mit der GVV erarbeiten. (mw)