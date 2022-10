Rund 40 Darsteller beleben die Meersburg

Für Besucher, die nur Einritt in die Burg lösen möchten, gelten die normalen Eintrittspreise. Für das Spektakel „Belebte Burg“ gibt es keinen Aufpreis. Die Inhaber einer Eintrittskarte für das „1. Historische Stadtfest“ erhalten beim Vorweisen dieser in der Torwache der Burg eine zehnprozentige Ermäßigung auf den Eintritt in das Burgmuseum.

An drei Tagen – von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Oktober, – findet die „Belebte Burg“ und gleichzeitig das „1. Historische Stadtfest“ statt. Die Aktivitäten in den authentischen Räumen der Burg und auf dem Schlossplatz erhalten dadurch besondere Attraktion, heißt es in der Ankündigung.

Zu diesem Ereignis werden mehr als 40 nationale und internationale Darsteller die Burg beleben. Es ist für dieses Jahr das siebte und letzte Wochenende „Belebte Burg“. Man steht inmitten mittelalterlicher Geschäftigkeit, wenn in den Museumsräumen und im Burg-Garten wahrheitsgetreu historische Darstellungen zu betrachten sind. Die Darstellerinnen und Darsteller repräsentieren unterschiedliche Zeitepochen von 1220 bis 1490. Historisch gerüstete Soldaten des 15. Jahrhunderts, reichlich gerüstet mit Hellebarde, Brust- und Rückenpanzer, Helm, Schwertern und Handrohr, begrüßen die Besucher furchterregend auf der Zugbrücke. Es ist eine imponierende Burgwache, an der man sich kaum vorbei wagt, heißt es in der Ankündigung weiter.

Die mittelalterlichen Handwerksvorführungen im Museum sind zudem spannend und eindrucksvoll: Es wird zu sehen sein, wie damals von Hand gewoben und gesponnen wurde, es wird die Kunst des Brettchenwebens, des Stickens und Nähens gezeigt. Ein Heftelmacher zeigt mit äußerster Präzision, wie während und kurz nach dem Mittelalter mit Hefteln, das heißt ohne Knöpfe, mittelalterliche Kleidung geschlossen wurde.

Der Saarwürker wird die Herstellung von Kettenhemden zeigen, außerdem wird es einen italienischen Bronze-, Silber- und Goldschmied (Labortemporis) geben, der mittelalterliche Repliken ausstellt. Auch der Pfeilbauer wird seine handwerklichen Künste und sein Können und Erfahrung vorführen und erklären.

Welche praktischen Vorteile bringt das Wippdrechseln und wie haben Wippdrechsler im Mittelalter gearbeitet? Man wird einem Lirenbauer sowie einem Laternenbauer zusehen können, einem Schmied, der in der historischen Schmiede der Burg funkenstiebend arbeitet, einem Kalligraphen, der die Kunst des beinahe meditativen „Schönschreibens im Mittelalter“ von Hand beherrscht und einem Handwerker, der die Kunst des Bogenbaus vorführt.

In einer Waffenschau werden die Besucher in jeweils 20- bis 40-minütigen Vorführungen den Einsatz mittelalterlicher Waffen erleben. Dabei wird die Waffenentwicklung über mehrere Jahrhunderte mit Exponaten und Demonstrationen gezeigt.

Weiterhin ist laut den Organisatoren vorgesehen, dass es historische Schwertkampfaktionen geben wird. Die Haltbarmachung von Lebensmitteln ist schon immer und gerade heute aktuelles Thema. Hierzu kann man am Wochenende etwas von den Erfahrungen und Techniken aus dem Mittelalter lernen. In der Backstube der Burg wird zudem Interessantes über die Verarbeitung von Getreide im Mittelalter gezeigt. Und, nicht nur den Damen wird eine hochmittelalterliche Modenschau gefallen.

Natürlich sorgen die Darsteller auch selbst für ihr leibliches Wohl, wie immer kochen sie nach mittelalterlichen Rezepten in der Gesindeküche. Zum Saisonabschluss wird dort ein großzügiges, höfisches Bankett vorbereitet und von den Darstellern des Wochenendes genossen, zelebriert.