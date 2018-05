Robert Kreis spielt in Meersburg und Überlingen

Der niederländische Künstler Robert Kreis gastiert im Rahmen der Jüdischen Kulturwochen Bodensee in der Region. Er spielt am Montag, 4. Juni, um 19.30 Uhr im Kursaal in Überlingen, am Dienstag, 5. Juni, um 19.30 Uhr im Theatersaal des Augustinums Meersburg und am Mittwoch, 6. Juni, um 19.30 Uhr im Kulturzentrum Wolkensteinsaal in Konstanz, wie der Veranstalter der Jüdischen Kulturwochen mitteilt.

Robert Kreis’ Programm ist eine musikalische Hommage an das jüdische Berlin der 1920er- und 1930er-Jahre. In dieser Zeit prägten Juden Oper, Operette, Revue, Kabarett und Schlager. Anhand ihrer Lebensgeschichten und ihres Repertoires lässt Robert Kreis Künstler wie Kurt Gerron, Paul O’Montis oder Willy Rosen für einen kurzen Moment auferstehen und nimmt sein Publikum mit auf eine besinnliche Reise in die Unterhaltungswelt der Weimerar Republik.

Der Eintritt kostet 20 Euro. Karten gibt es Vorverkauf in der Tourist-Info Überlingen, bei Schreibwaren Theurich in Meersburg und in Konstanz bei Buchkultur Opitz.