Reißnägel im Uferpark verteilt - Polizei ermittelt

Bereits zum wiederholten Mal hat ein Unbekannter im Hagnauer Uferpark mutmaßlich mit Absicht eine größere Menge Reißnägel verteilt. Wie der Polizei am Wochenende mitgeteilt wurde, haben Zeugen die Reißzwecken in der vergangenen Woche in dem Fußgängerbereich festgestellt.

Ähnliches war bereits im Juli und August aufgefallen. Die Motivlage des Unbekannten ist aktuell unklar, heißt es vonseiten der Polizei – eventuell könnten entweder Radfahrer, die dort nicht fahren dürfen, oder auch Tiere ein mögliches Ziel sein. Ein Sach- oder Personenschaden durch dieses gefährliche Handeln ist der Polizei bislang glücklicherweise nicht bekannt geworden.