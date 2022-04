„Rechtsradikale Äußerungen“: Betrunkener bedroht und schlägt Polizisten mit der Faust

Ein 23-jähriger Betrunkener hat am Donnerstagabend in Uhldingen-Mühlhofen Polizisten mit der Faust geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 20.30 Uhr bereits stark alkoholisiert zuhause angekommen und geriet dort mit dem Lebensabschnittsgefährten seiner Mutter in Streit.

Im Laufe der Auseinandersetzung bedrohte er den 59-Jährigen und ging mit einem Einrichtungsgegenstand auf ihn los, schreiben die Beamten. Gegenüber den verständigten Polizisten reagierte er demnach „hochaggressiv“ und schlug einen Beamten unvermittelt mit der Faust.

Polizisten fixieren ihn auf dem Boden

Die Polizisten versuchten ihn laut Mitteilung in Gewahrsam zu nehmen, wogegen er sich „mit aller Kraft“ wehrte. Die Folge: Die Polizisten brachten ihn zu Boden und fixierten den Mann. Da er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und sich nicht beruhigen ließ, zogen die Ermittler einen Rettungsdienst samt Notarzt hinzu, schreibt die Polizei.

Doch damit war das aggressive Verhalten des 23-Jährigen noch nicht vorbei: Als er in der Notaufnahme in der Klinik wieder zu sich kam, beleidigte er das Rettungsdienstpersonal und die Polizisten laut Mitteilung unentwegt. Dabei warf er auch mit „drohenden sowie rechtsradikalen Äußerungen“ um sich, so die Polizei.

1,8 Promille bei der Alkoholmessung

Die Atemalkoholmessung gegen Mitternacht ergab laut Mitteilung knapp 1,8 Promille. Der 23-Jährige wurde zur weiteren Versorgung und Überwachung in eine Fachklinik gebracht. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.