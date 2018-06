Rat schmettert Stellungnahme ab

Nach erneuter Offenlage im Bebauungsplanverfahren „Am Rosenhag“ im Februar und März haben die eingegangenen Stellungnahmen am Dienstag auf dem Ratstisch gelegen. Besonders die Eingaben eines Hotelbetreibers aus der Stefan-Lochnerstraße trieben die Gemeinderäte um. Weil das Gros der Räte bei den dort geplanten An- und Umbauten eine massive Riegelbebauung befürchteten, die die Aussicht auf die historische Häuserlinie vom See aus gesehen verschandeln könnte, schmetterten sie die entsprechenden Stellungnahmen ab.

Entgegen eines Kompromissvorschlags von Stadtplaner Hans-Dieter Schuler, lehnten sie es in einer Pattsituation ab, den ursprünglichen Bezugspunkt um zwei Meter abzusenken. Mit einem Ergebnis von zehn zu acht sprachen sie sich dafür aus, ihn unverändert zu lassen. Auch bei den Trauf- und Gebäudehöhen wollten sie nicht mit sich reden lassen. Sie wurden auf den Bestand festgesetzt.

Außerdem beschlossen sie, den westlichen Gebäudeteil als separates Baufenster zu fassen und lediglich um ein weiteres Stockwerk zu erhöhen. Martin Brugger(CDU), Peter Krause und Michael Gilowsky (beide Umbo) hätten sich das Ganze auch höher vorstellen können. „Es wird nicht hässlicher durch ein weiteres Stockwerk“, meinte Krause. Gilowsky wäre gerne dem Kompromiss Schulers gefolgt.

Schuler merkte an, laut Rechtsprechung gebe es hier eigentlich keine Möglichkeit für eine Verhinderungsentscheidung. Öffentliche und private Belange müssten gerecht abgewogen werden. So sehe es das Baugesetzbuch vor, erläuterte der Planer. Monika Biemann (Umweltgruppe) machte ihrem Unmut über die Stellungnahmen von Seiten des Hotels Luft „Wir wollen keinen Finger breit mehr hergeben“, sagte sie. Und Heidrun Funke meinte mit Blick auf eine Fotomontage des Stadtbaumeisters Martin Doerries, der geplante Hotelumbau werde der Schaden für Meersburg über Jahrzehnte hinweg werden. Markus Waibel (FWV) sah das ähnlich. Hier gehe es um eine „exponierte Lage“, begründete er seinen Widerstand.

Im Zusammenhang mit weiteren Stellungnahmen zum Artenschutz von Seiten des Landratsamtes forderte Waibel, nicht nur die Flurstücke 292, 293 und 294 in die artenschutzrechtliche Regelung aufzunehmen. Auch das unbebaute Grundstück 312 oberhalb des Pfarrhauses müsse gegebenenfalls als Ausweichmöglichkeit für Zauneidechsen zur Verfügung stehen, so Waibel.

Der Bebauungsplan soll für weitere zwei Wochen ausgelegt werden. Außerdem beschloss das Ratsgremium die bestehende Veränderungssperre im Gebiet „Am Rosenhag“ um ein weiteres Jahr zu verlängern.