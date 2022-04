Randalierer schläft Rausch in Gewahrsamszelle aus

Ein alkoholisierter 34-Jähriger musste die Nacht auf Dienstag in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Überlingen verbringen, nachdem er zunächst randaliert und im Anschluss Polizisten beleidigt hat.

Eine Freundin des Mannes rief die Polizei, da der 34-Jährige im offensichtlichen Ausnahmezustand eine Tür sowie ein Bett beschädigte. Nachdem eine Streifenbesatzung angerückt war, verließ er zunächst freiwillig die Wohnung in Uhldingen-Mühlhofen. Vor dem Haus zeigte er sich den Beamten gegenüber aber erneut aggressiv und drohend, weshalb ihn die Polizisten in Gewahrsam nahmen. Weil er die Einsatzkräfte in der Folge beschimpfte, kommt auf ihn, neben der Anzeige wegen Sachbeschädigung, auch eine Strafanzeige wegen Beleidigung zu. Darüber hinaus erwartet ihn eine Kostenrechnung für die Übernachtung in der Arrestzelle.