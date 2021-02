Radler fährt ohne triftigen Grund herum: Bußgeld

Die Polizei hat am späten Sonntagabend einen 42-jährigen Radfahrer in Hagnau kontrolliert. Der Mann konnte laut Polizeibericht keinen triftigen Grund für seinen Aufenthalt im Freien nennen. Er gab an, von einem Bekannten zu kommen, der ihn zuvor aufgrund angeblicher gesundheitlicher Probleme angerufen habe.

Nachdem es dem Bekannten bei seinem Eintreffen wieder besser gegangen sei, habe man dann am Abend noch gemeinsam Wein und Schnaps getrunken. Nachdem ein Notfall offenbar nicht vorgelegen hat, gelangt der 42-Jährige nun bei der zuständigen Bußgeldstelle zur Anzeige.

Der 42-Jährige durfte seine Fahrt nach Hause fortsetzen, nachdem eine Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit keinen Grund zur Beanstandung ergab.