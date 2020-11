Radfahrerin bleibt nach Unfall verletzt liegen

Mittelschwere Verletzungen hat eine 61-jährige Fahrradfahrerin am Dienstag gegen 11.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ottenbohlstraße in Uhldingen-Mühlhofen erlitten, so die Polizei. Ein 25-Jähriger Autofahrer bog von der Weitfeldstraße nach links in die Straße ein und übersah die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin, die in Richtung Ortsmitte unterwegs war.

Die 61-Jährige, die einen Helm trug, wurde vom Auto erfasst, prallte gegen die Windschutzscheibe und blieb verletzt am Boden liegen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1500 Euro.