Radfahrer ohne Helm gestürzt

Ein 38-jähriger ist am Dienstagnachmittag an der Uferpromenade auf Höhe des Wasserwerks Meersburg mit seinem Pedelec verunglückt. Nachdem er mit seinem Fahrradlenker die Mauer an einer Hofeinfahrt streifte, verlor er die Kontrolle über sein Rad, stürzte nach vorn auf die Fahrbahn und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Laut Polizei wurde er vom verständigten Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.