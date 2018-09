Radfahrer nimmt Bus die Vorfahrt: 300 Euro Schaden

Ein 78-jähriger Radfahrer hat am Dienstag gegen 10.45 Uhr an der Einmündung Ortsstraße/Meersburger Straße in Daisendorf die Vorfahrt einer 46-jährigen Busfahrerin missachtet. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung der Busfahrerin konnte diese eine Kollision nicht verhindern und touchierte den Radfahrer leicht, teilt die Polizei mit. Der Mann stürzte hierbei nicht. Im Bus verletzten sich drei Fahrgäste leicht und wurden von Rettungskräften erstversorgt. Ein Fahrgast musste vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Bus entstand ein Schaden von rund 300 Euro.