Quator Ardeo spielt im Schloss

Das Quator Ardeo gibt am Sonntag, 23. September, ein Konzert im Spiegelsaal des Neuen Schlosses Meersburg. Beginn ist um 18 Uhr. Auf dem Programm stehen das Streichquartett F-Dur op. 135 von Ludwig van Beethoven, das Streichquartett nr. 3 von Jean-Jaques Dünki und das Streichquartett F-Dur op. 35 von Maurice Ravel.

Das Kammermusik-Quartett mit Carole Petitdemange (Violine), Mi-sa Yang (Violine), Yuko Hara (Viola) und Joëlle Martinez (Violoncello) hat schon zahlreiche internationale Wettbewerbspreise erhalten, etwa in Bordeauk, Moskau, Melbourne.

Das Qaurtett ist bei den wichtigsten Festivals in Frankreich wie dem Festival von Radio France in Montpellier, und den „Folles Journées“ aufgetreten, ebenso beim Beethovenfest in Bonn, in Kuhmo (Finnland), Davos (Schweiz), Lockenhaus (Österreich) oder beim Musikfestival Schleswig-Holstein. Besonderer Gast an dem Abend ist der Schweizer Komponist Jean-Jaques Dünki.