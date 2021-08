Quad-Fahrerin verletzt sich schwer

Eine 59-jährige Quad-Fahrerin ist am Montag gegen 14.30 Uhr nach einem Unfall schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Ein 68-jähriger Autofahrer übersah die Frau beim Abbiegen von dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Schiggendorf und Mühlhofen in Richtung Hallendorf. Er geriet laut Polizeibericht zu weit auf die linke Spur und kollidierte mit dem Quad, das bei der Kollision von der Straße geschleudert wurde und umkippte.

Während an dem VW des Mannes ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro entstanden ist, beträgt dieser am Quad laut Polizei etwa 3000 Euro.