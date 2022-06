Psychischer Ausnahmezustand: Frau schlägt im Strandbad Hagnau um sich und tritt nach der Polizei

Außer Rand und Band war laut Polizeibericht am Sonntag gegen 15 Uhr eine 21-Jährige im Strandbad Hagnau. Zeugen riefen demnach die Polizei auf den Plan, als die junge Frau wild um sich schrie und Gäste belästigte.

Vollkommen in Rage geraten spuckte die 21-Jährige in Richtung der Beamten, trat nach den Einsatzkräften und warf mit beleidigenden Äußerungen um sich. Die Polizisten nahmen die Frau aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes in Gewahrsam. Ein Rettungsdienst brachte sie in eine Fachklinik. Auf die junge Frau kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu.