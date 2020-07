Polizisten retten Ringelnatter

Eine 46-jährige Frau hat am Montag kurz nach 15.30 Uhr in einer Steinmauer vor ihrer Wohnung in der Linzgaustraße eine etwa 60 Zentimeter lange Schlange festgestellt und die Polizei alarmiert. Die Beamten trafen auf eine junge Ringelnatter, die es sich offenbar auf den warmen Steinen in der Sonne gemütlich gemacht hatte. Da die Wohnungsinhaberin eine Schlangenphobie hat, fingen die Polizeibeamten das Tier ein und siedelten es am Ortsrand von Uhldingen in ein Gebüsch um.