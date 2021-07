Polizei besucht Unfallflüchtigen

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 47-jähriger Autofahrer rechnen, der am Montagabend in der Weitfeldstraße in Uhldingen-Mühlhofen ein geparktes Auto touchiert hatte und danach weiterfuhr, ohne sich um den erheblichen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei traf den Unfallverursacher zuhause an und stellte auch entsprechende Schäden an seinem Wagen fest. Der Sachschaden beläuft sich an den Autos auf jeweils etwa 2000 Euro. Gegen den 47-Jährigen wurde laut Polizeibericht ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.