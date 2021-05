Polizei beschlagnahmt Fahrzeug

Die Beschlagnahme ihres dreirädrigen Kleinkraftrades war die Konsequenz für eine 38 Jahre alte Frau, die am Dienstagnachmittag in der Bahnhofstraße von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Wie die Polizisten bei der Überprüfung herausfanden, war die 38-Jährige nicht dazu befugt, das Dreirad zu nutzen. Da sie zudem bereits in der Vergangenheit des Öfteren wegen Fahrens ohne entsprechende Erlaubnis aufgefallen war, beschlagnahmten die Beamten laut Polizeibericht nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Konstanz das Fahrzeug.