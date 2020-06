Pfahlbau-Marathon startet am 8. Mai 2021

Nachdem der Uhldinger Pfahlbau-Marahon in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mußte, steht der Termin für das kommende Jahr nun fest. Der 15. Uhldinger Pfahlbau-Marathon findet am 8. Mai 2021 statt, wie die Tourist-Info Uhldingen-Mühlhofen mitteilt.

Da in diesem Jahr einer der schönsten Naturläufe am See aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, wird die Jubiläumsveranstaltung zum 15. Geburtstag des Uhldinger Pfahlbau Marathons nun am 08. Mai 2021 nachgefeiert. Geplant ist neben dem Lauf auch ein buntes Rahmenprogramm rund um die Themen Laufen und Gesundheit.

„Auch, wenn wir traurig darüber sind, dass wir die Läuferinnen und Läufer auf das Jahr 2021 vertrösten müssen, sind wir umso motivierter am 8. Mai 2021 ein einmaliges Laufevent auf die Beine zu stellen“, so Manuel Dillmann vom Organisationsteam. Man hoffe, dass man an die bisherigen Teilnehmerzahlen anknüpfen könne

Auf www.pfahlbaumarathon.de sind einzelnen Streckenverläufe und etwa fünf Monate vor der Veranstaltung auch Anmeldungen für eine der vier Laufdisziplinen möglich. Neben dem Halbmarathon, der sich vor allem an gut trainierte Teilnehmer richtet, bietet sich für nicht weniger ambitionierte Teilnehmer ein kürzerer Lauf über zehn Kilometer oder über vier Kilometer an, heißt es in der Pressemitteilung. Für Nordic-Walker wurde eine Rundstrecke mit insgesamt neun Kilometern Länge eingerichtet. Für die Jüngsten vim Alter von sechs bis 15 Jahren bietet der „Kids Run“ ein tolles sportliches Erlebnis.