Peter Blickle stellt seinen Roman „Andershimmel“ im Burgcafé vor

Am Samstag, 5. März 2022 wird Peter Blickle seinen aktuellen Roman „Andershimmel“ im Literatur-Café im Burgcafé der Meersburg vorstellen.

Eine Kindheit in einem pietistischen Dorf, Bruder und Schwester, Schwester und Bruder, Zwillinge. Aufgewachsen in der Obhut des Herrn, verurteilt vom Dorf, von den Eltern – in Liebe. Die eine der Romafiguren flüchtet in die weite Welt, die andere bleibt zurück. In poetisch dichten Bildern lotet Peter Blickle die Untiefen menschlicher Beziehungen aus.

Der 1961 in Ravensburg geborenene und in Wilhelmsdorf aufgewachsene Peter Blickle erforscht in seinem Roman „Andershimmel“ die pietistische Gefühlskultur, heißt es in einer Rezension. Die Veranstalter schreiben: „ Ein anrührender, ein poetisch-sensibler Roman von starker erzählerischer Kraft, gleichsam ein schwäbisches Geschwister von Deborah Feldmans berühmt gewordenem Roman ,Unorthodox’“.

Die Literaturveranstaltung beginnt am Samstag, 5. März, um 15 Uhr. Einlass ist ab 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es gelten die aktuellen Coronaregeln.