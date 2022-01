Der Versuch, Kaffee in einem Pappbecher auf einem Herd zu erwärmen, hat am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der alten Poststraße in Uhldingen-Mühlhofen einen Einsatz des Rettungsdienstes, der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei ausgelöst. Der erhitzte Becher sorgte laut Polizeibericht für eine starke Rauchentwicklung. Zu einem Brand kam es allerdings nicht. Verletzt wurde niemand. Es entstand kein erwähnenswerter Sachschaden.