Oskar Morgen feiertseinen 80. Geburtstag

Einen runden Geburtstag in bester Gesundheit hat der ehemalige Präsident des Tennisclubs Meersburg, Oskar „Ossi“ Morgen am vergangenen Sonntag im Kreise seiner Familie und mit seinen Freunden und Tenniskameraden gefeiert.

Oskar Morgen ist seit der Clubgründung Mitglied im Tennisclub in Meersburg. Durch sein feines Ballgefühl konnte sich Oskar Morgen in den zurückliegenden 60 Jahren das Tennisspiel innerhalb weniger Monate autodidaktisch so gut beibringen, dass er doch tatsächlich in seinem ersten Tennisjahr gegen „einen alten Hasen“ im Endspiel der Clubmeisterschaft stand. In den folgenden Jahren war Oskar Morgen mehrfach Clubmeister und auch eine Stütze in der damaligen sehr hoch spielenden Herrenmannschaft.

Viele Jahre 1. Vorsitzender

Auch im Vorstand engagierte er sich mehrere Jahre, bis er schließlich zum Präsidenten gewählt wurde. Dieses Amt des 1. Vorsitzenden hatte Oskar Morgen mehrere Jahre inne.

Ein „unglaubliches Ballgefühl“

Große Popularität erspielte sich Morgen nicht nur auf den Turnieren im Badischen Tennisverband, wo er sich als „Ballhalter“ mit dem „unglaublichen Ballgefühl“ einen Namen machte, sondern auch auf dem sogenannten Romee-Pokal-Turnier mit den Schweizer Freunden aus Romanshorn. Im Romanshorn-Meersburg-Pokal organisierte er als damaliger selbstständiger Metzger das eine oder andere Fest mit ausgiebigen Buffets und Spanferkeln frisch gegrillt auf dem Tennisplatz.

Wo Oskar Morgen war, wurde herzhaft gelacht, weiß der aktuelle Vorstand zu berichten. Auch seine geniale Witzkultur habe ihn weit über die Grenzen von Meersburg hinaus bekannt gemacht.

