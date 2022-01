Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag die Ortstafeln sowohl am Ortseingang Oberuhldingen in der Tüfinger Straße als auch vom Ortseingang Mühlhofen in der Hauptstraße Richtung Oberuhldingen gestohlen, teilt die Polizei mit. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter Telefon 07532 / 434 43 um sachdienliche Hinweise.