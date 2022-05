Orchesterkonzert im Gwandhaus Hagnau

Das zur Tradition gewordene Hagnauer Sinfoniekonzert hat in diesem Jahr im Gwandhaus stattgefunden. Auf Einladung der Gemeinde Hagnau und der Internationales Bankhaus Bodensee AG (IBB) gastierten das Kurpfälzische Kammerorchester Mannheim unter der Leitung seines ersten Gastdirigenten Georg Mais sowie die Solisten Amanda Taurina und Hans-Peter Hofmann, berichtet die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Nach einer Einführung durch den Dirigenten Georg Mais eröffneten Hagnaus Bürgermeister Volker Frede und der Leiter Private Banking der IBB, Andreas Falger, das Konzert. Nach Händels Ouvertüre zur Oper Alcina erklangen Meisterwerke, die selten in Konzertsälen zu hören sind. So erlebten die Zuhörer das Konzert der Oboe d’Amore in A-Dur von Bach und das kleine Violinkonzert von Mendelssohn Bartholdy. Beide Werke begeisterten das Publikum, heißt es weiter in dem Bericht. Auch bei Bachs Doppelkonzert in c-Moll und Mendelssohn Bartholdys Sinfonie Nr. 2 in D-Dur ließ sich das Publikum von der Leidenschaft des Orchesters und des Dirigenten mitreißen. Nach einer gelungenen Zugabe gab es Standing Ovations.