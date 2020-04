Open Air in Meersburg ist abgesagt

Die Open-Air-Konzerte auf dem Schlossplatz in Meersburg fallen aus. Wie die Agentur Allgäu Concerts mitteilt, müssen die Veranstaltungen aufgrund des deutschlandweiten Verbots für Großveranstaltungen bis zum 31. August abgesagt werden.

Komplett abgesagt ist die italienische Nacht mit Opernarien des Süddeutschen Kammerensembles unter der Leitung von Markus Elsner, die für Donnerstag, 28. Mai, geplant war. Auch die beiden folgenden Veranstaltungen, die Classic Rock Night mit Sweet, Doro und Helter Skelter am Freitag, 29. Mai, sowie das Konzert von Max Giesinger am Samstag, 30. Mail, sind abgesagt. Für diese beiden Konzerte sei ein Nachholtermin in Klärung, heißt es. „Wir arbeiten momentan mit Hochdruck an Nachholterminen und geben diese schnellstmöglich bekannt“, schreibt Allgäu Concerts.

Wegen der Details über die weitere Abwicklung bittet die Agentur alle Ticketkäufer noch um ein wenig Geduld. „Die Veranstalter und ihre Teams arbeiten an konkreten Informationen über die genaue Vorgehensweise, die im nächsten Schritt bekanntgegeben werden. Bis dahin werden die Fans um Verständnis gebeten“, heißt es.