Open Air 2023: Sarah Connor spielt wieder in Meersburg

Die Sängerin Sarah Connor tritt am 15. Juni 2023 in Meersburg auf. Das hat der Veranstalter Allgäu Concerts auf seiner Webseite bekannt gegeben. Sie spielt damit einen Tag vor dem zweiten bereits bestätigten Act: der norddeutschen Band Santiano.

Am Bodensee scheint es der deutschen Künstlerin zu gefallen, schon mehrfach ist sie in der Region aufgetreten. Zuletzt haben ihr etwa 5000 Fans im Juli 2022 in Salem zugejubelt.

Der Veranstalter Allgäu Concerts beschreibt Sarah Connor als „Frau, Mutter, Freundin, Künstlerin und Entertainerin, die mit beiden Füßen auf dem Boden geblieben steht.“ Ihre beiden deutschsprachigen Alben haben sie über Wochen an die Spitze der deutschen Albencharts gebracht. Ihre Live-Konzerte seien sehr emotional, elektrisierend und berührend.

Das Konzert auf dem Schlossplatz Meersburg beginnt um 19.30 Uhr. Tickets gibt es laut Webseite (www.allgaeu-concerts.de) ab 69,90 Euro. Der Vorverkauf startet am 21. Oktober.