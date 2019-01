Notwendiger Datenschutz übertrieben umgesetzt

Die Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im vergangenen Mai trieb viele Bürger um. Viele Befürchtungen, gepaart mit absurden Falschmeldungen wie beispielsweise dem Namensverzicht auf Klingelschildern, sorgten für Unsicherheiten. Dennoch ist über die Hintergründe, die unterschiedlichen Standpunkte der verschiedenen Fraktionen im Europäischen Parlament und die völlig überzogene Umsetzung der DSGVO in Deutschland nur wenig bekannt. Aus diesem Grund wollte der hiesige Europaabgeordnete Norbert Lins, der seit 2014 den Regierungsbezirk Tübingen in Brüssel und Straßburg vertritt, über die Umsetzung und Perspektiven der DSGVO aufklären.

Zur Veranstaltung im Wein- und Kulturzentrum des Winzervereins Meersburg holte sich Norbert Lins dazu Unterstützung durch den nordrhein-westfälischen Europaabgeordneten Axel Voss, heißt es in einer Mitteilung des Pressebüros von Norbert Lins. Dieser war als Berichterstatter der EVP, dem Zusammenschluss der christdemokratischen Parteien im Europäischen Parlament, maßgeblich in den Gesetzgebungsprozess der DSGVO eingebunden.

Axel Voss berichtete über die Notwendigkeit der Anpassung des Datenschutzes, die sich aus der Veränderung der Bedeutung von Daten in den vergangenen Jahrzehnten ergeben habe. „Die Nutzung von Daten oder die Datenanalyse, wie Facebook sie betreibt, hat handfeste Auswirkungen auf das Leben der Menschen, aber auch auf unsere Demokratie“, sagte Voss. Auf diese Entwicklungen war das bisherige Datenschutzrecht nicht vorbereitet. „Die Einwilligung im digitalen Bereich ist zum Tod der Privatsphäre geworden“, so der 55-jährige Jurist. Durch die DSGVO wurden so vor allem die Rechte der Privatpersonen gestärkt. „Durch das Grundprinzip der Kenntnisnahme besteht nun mehr Aufklärung, was mit den persönlichen Daten passiert, insbesondere bei der Weitergabe oder gar dem Verkauf an Dritte.“

Dennoch sei eine übertriebene Auslegung der DSGVO so nicht gewollt gewesen. Diese habe laut Voss mehrere Gründe. In Deutschland seien dies vor allem zwei nationale Besonderheiten, die für Aufregung sorgen. Das Abmahnwesen verunsichere vor allem ehrenamtlich Tätige aufgrund der persönlichen Haftung. Zusätzlich werde durch die 16 Landesdatenschutzbeauftragten, die zu Teilen hochideologisiert zusätzliche Standards im Deckmantel der DSGVO einführen, der Datenschutz in Deutschland überinterpretiert und uneinheitlich gestaltet. „Diese nationalen Überinterpretationen in der Anwendung sorgen für Unsicherheiten“, so der CDU-Europaabgeordnete aus Bonn.

Der zweite Grund liege im Gesetzgebungsprozess auf europäischer Ebene. Im Falle der DSGVO sei dieser sehr stark von Deutschland dominiert gewesen. „Das merkt man vor allem an der Orientierung der DSGVO am bestehenden Bundesdatenschutzgesetz.“ Auch spüre man bei der DSGVO die links-liberale Mehrheit im Europäischen Parlament deutlich.

In der anschließenden Diskussionsrunde berichteten viele der anwesenden Vereinsvorstände aus ihren praktischen Erfahrungen bei der Anwendung der DSGVO. Voss konnte viele der anwesenden Ehrenamtlichen beruhigen, dass zum Zwecke des Vereinslebens die Weitergabe von Daten weiterhin möglich sei. Die Kenntnis, was mit den Daten passiere, reiche hierzu völlig aus. „Eine Einwilligung ist bei interner Nutzung von Daten bei Vereinen nicht notwendig“, sagte Voss.

„Insgesamt wurde viel Unmut über den Datenschutz unberechtigt auf die Europäische Union abgewälzt“, resümierte Voss abschließend. Beide Europaparlamentarier appellierten an die Gäste, trotz Missstimmung in politischen Fragen nicht am europäischen Projekt zu zweifeln.