Neues Parkhaus bietet Platz für 370 Autos

Handyparken in Meersburg

Wer in Meersburg auf den öffentlichen Stellplätzen in der Stadt parkt, kann sein Ticket seit Anfang Juli über die App Easypark bezahlen. Die Stadtverwaltung bietet diesen Service als Alternative zum Ticketkauf am Automaten an. Laut Pressemitteilung kann die Parkzeit nach Bedarf gestartet, verlängert und beendet werden. Ein Vorteil ist, dass die Fahrer nicht mehr zum Auto zurück müssen, um die Parkzeit zu verlängern. Die jeweilige Höchstparkdauer gilt weiterhin. Der Tarif wird minutengenau abgerechnet. 15 Minuten vor Ablauf des digitalen Parkscheins meldet sich die App per Push-Nachricht. Sie warnt auch, wenn das Auto während eines gebuchten Parkvorgangs vom Parkplatz gefahren wird. Die App listet alle Parkvorgänge auf und erstellt für jede Transaktion eine digitale Quittung. Am Ende des Monats gibt es eine Sammelrechnung. Weil der elektronische Parkschein ja nicht wie die klassische Variante aus Papier hinter der Windschutzscheibe liegt, nutzt die Stadt bei ihren Kontrollen ebenfalls die App. Die Fahrzeuge sind mit dem Kennzeichen bei Easypark registriert. Die App des Kontrolleurs kann die Daten abgleichen und anzeigen, ob die Parkgebühr bezahlt wird.