Neuer Gastro-Partner an Bord der Weißen Flotte

Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) haben einen neuen Partner für die Gastronomie an Bord: das Konstanzer Gastronomieunternehmen Müller und Springer Bordgastronomie unter Leitung von Stefan Müller, der in Konstanz die Restaurants „Steg 4“ und „Hafenmeisterei“ betreibt. Das Unternehmen wird zunächst auf MS „Überlingen“, ab einem späteren Zeitpunkt dann auch auf MS „Karlsruhe“, das gastronomische Angebot übernehmen, schreiben die BSB in einer Pressemitteilung. Bei den anderen Schiffen laufen weitere Verhandlungen, wie Lina Formhals, Pressereferentin der Stadtwerke Konstanz, mitteilt.

„Wir freuen uns, dass wir mit Stefan Müller und seinem Team eine Gastrogröße für unsere Schiffe gewinnen konnten, die aus Konstanz kommt, einen ausgezeichneten Ruf genießt und für hohe Qualität steht. Gemeinsam werden wir ein Angebot schaffen, das auf die Bedürfnisse der Fahrgäste zugeschnitten ist und das Schifffahrtserlebnis abrundet“, wird Frank Weber, Geschäftsführer der BSB, zitiert. Auch Stefan Müller freut sich bereits auf die neuen Aufgaben: „Es ist toll, mit an Bord zu sein. Zusammen mit meinem Partner Harald Springer und dem Team wollen wir nun auch auf dem See mit einer großen Portion Kreativität zeigen, was wir können.“

Das Konzept auf den betreuten Schiffen soll ein bedarfsgerechtes Angebot beinhalten, heißt es. Das könne ein Bistrobetrieb sein, aber auch eine kulinarische Genussfahrt im Rahmen der sogenannten Themen- und Eventfahrten. Insgesamt soll sich das Gastronomieangebot der BSB noch stärker auf die Kundenwünsche ausrichten, heißt es in der Pressemitteilung. „Eine repräsentative Umfrage aus dem Jahr 2019 hat ergeben, dass sich über 85 Prozent aller Gäste einen Betrieb wünschen, den man am besten als Bistro- und Kaffee- oder Konditoreibetrieb beschreiben kann“, erläutert BSB-Geschäftsführer Frank Weber die künftige Ausrichtung. „Das wird unsere grundsätzliche Linie sein. Wir wollen den Gastronomen an Bord allerdings möglichst viele Gestaltungsspielräume lassen, insbesondere, was die Themen- und Eventfahrten anbelangt.“ Die Ausarbeitung des Feinkonzepts sei bei den BSB noch in Arbeit.

Am Veranstaltungsprogramm der restlichen Saison arbeiten die BSB gerade ebenfalls mit Hochdruck, nachdem aufgrund der Corona-Krise und der kurzfristigen Kündigung des bisherigen Pächters der Gastronomieflächen mehrere Schiffe neu geplant werden mussten. Bisher war der Petershof Konstanz auf den Schiffen kulinarisch vertreten gewesen. Petershof-Inhaber Dieter Wäschle hatte laut Lina Formhals von den Stadtwerken Konstanz bereits vor der Corona-Krise angekündigt, sich mit seinem Unternehmen nicht mehr bewerben zu wollen. Dass das Geschäftsverhältnis dann jetzt schon so abrupt geendet habe, sei der Corona-Krise zuzuschreiben, ergänzt sie. „Dadurch, dass wir in der gastronomischen Gestaltung nun frei sind, ergeben sich aber auch Chancen“, sagt BSB-Geschäftsführungsmitglied Christoph Witte. So interessieren sich einige Gastronomen dafür, Veranstaltungen an Bord zu organisieren. Aber auch der seit fünf Wochen laufende Kioskbetrieb in Eigenregie der BSB auf den Schiffen, der coronabedingt nötig geworden ist, sei gut angelaufen. „Wir werden mit Sicherheit neben dem regulären Fahrplan mehrere Eventfahrten ins Angebot nehmen und dafür mit Gastronomen individuelle Lösungen und Konzepte erarbeiten – da sind wir optimistisch. Und wir sind froh, dass die Müller und Springer Bordgastronomie in der jetzigen Situation flexibel agiert, das macht einen guten Partner aus“, sagt Witte.

Stefan Müller sei sich der Herausforderung bewusst, heißt es: „Es ist für uns etwas ganz Neues. Einen Gastronomiebetrieb an Bord eines Schiffes zu führen, ist eine Aufgabe, vor der wir großen Respekt haben. Aber wir werden da reinwachsen und haben jetzt schon richtig Spaß daran“, wird Müller zitiert. Wer beruflich mit an Bord kommen will, hat ebenfalls gute Chancen: Denn die Bordgastronomie sucht noch weiteres Personal, um das Angebot sukzessive erweitern zu können, beispielsweise Köche, Servicekräfte und einen Eventplaner.

Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) heißen einen weiteren Konstanzer Gastronomiebetrieb als Partner willkommen: Guido Ruess, in Konstanz auch als Betreiber des Eiscafés „Gladina“ in der Hussenstraße bekannt, wird ab sofort auf MS Schwaben die Bordgastronomie übernehmen, heißt es in einer Pressemitteilung der BSB.

„Hier hat einfach alles zusammengepasst: Ich habe gesehen, dass kurzfristig jemand für einen Bistrobetrieb gesucht wird, womit mein Team und ich langjährige Erfahrung haben“, wird Guido Ruess zitiert. „Und da ich als Konstanzer schon von klein auf eine starke Beziehung zum Bodensee und auch zur Schifffahrt habe, passt das wunderbar.“

Im Kursverkehr wird es ab sofort alles geben, wofür das „Gladina“ bekannt ist: „Zu unserem Angebot gehört das, was man sich an so einem schönen Urlaubstag an Bord wünscht: täglich frische Konditoreikuchen aus der Backstube, verschiedene Kaffeesorten und natürlich auch unsere Frozen Joghurts“, sagt Ruess. „Auf einem Deck werden wir eine eigene Topping-Bar mit über 25 verschiedenen Toppings aufstellen, so dass man sich seinen Eisbecher individuell zusammenstellen kann. Auch das ist schon ein kleines Erlebnis.“

Christoph Witte, Mitglied der BSB-Gschäftsführung, freut sich darüber, dass mit dem Eiscafé „Gladina“ ein weiterer Gastronom aus Konstanz mit an Bord ist. „Die ‚Schwaben‘ im Stile des Art Déco, Frozen Joghurt, toller Kaffee, dicke Kuchenstücke und das schöne Sonnendeck – das ist geradezu füreinander gemacht“, sagt er der Pressemitteilung zufolge.

Der Vertrag läuft zunächst für diese Saison bis Januar 2021. Danach wird sich Guido Ruess auf Basis der gemachten Erfahrungen entscheiden, ob er die Bordgastronomie auf MS Schwaben dauerhaft übernehmen wird. (sz)