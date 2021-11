Neuer erster Vorstand der Tanzsportfreunde Meersburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem der bisherige Vorstand der Tanzsportfreunde Meersburg nach ihrem langjährigem Einsatz komplett zurück getreten ist, stand eine Neuwahl an.

Im ersten Zyklus konnte der zweite Vorstand mit Denis Reiss, der Kassenwart mit Eugen Wenzel und der Schriftführerin Ruth Wenzel, sowie des Sportwarts mit Gerard Henschel, neu besetzt werden. In einer neu angesetzten außerordentlichen Mitgliederversammlung, konnte für den Verein ein neuer erster Vorstand gewonnen werden und somit die Ablöse des bisherigen Dr. Breukmann ordnungsgemäß durchgeführt werden. Als neuer erster Vorstand steht Axel Wagner dem Verein vor. Alle Informationen über den Verein und den geänderten Trainingszeiten in unserer Sommertalhalle können unter https://tanzen-in-meersburg.de/ in Erfahrung gebracht werden.