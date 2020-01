Neuer Defibrillator für Hagnau

An der Außenfassade, unmittelbar neben dem Eingang von Grundschule, Kinderhaus und Gwandhaus, gibt es einen neuen Laien-Defibrillator. Im Rahmen des Projektes „Herzsicherer Bodenseekreis“ haben Vertreter der Björn-Steiger-Stiftung den Automatisierten Externen Defibrillator (AED) am Donnerstag an Bürgermeister Volker Frede übergeben.

Seit Jahrzehnten setzt sich die Björn-Steiger-Stiftung für eine bessere Notfallhilfe beim Herzstillstand ein. Eine Chance gibt es meist nur, wenn möglichst sofort mit einer Herzdruckmassage begonnen und ein Laien-Defibrillator eingesetzt wird. Bei dem neuen Gerät muss nicht erst die Gebrauchsanweisung gelesen werden, sondern es erklärt Schritt für Schritt was getan werden muss, sodass jeder damit umgehen kann. Wie problemlos das Gerät benutzt werden kann, zeigte Angelo Sapia von der Stiftung. Wichtig sei das schnelle beherzte Zugreifen und das durch die Herzdruck-Massage der Herzmuskel wieder in Gang gesetzt wird. Der Nutzer könne nichts falsch machen, das Gerät löse nur aus, wenn es tatsächlich ein Kammerflimmern feststellt, erklärte Sapia.

In den nächsten Wochen wird die Stiftung für Betreuer und Kinder im Kinderhaus und für Lehrer und Schüler der Grundschule kurze Schulungen geben, damit Erwachsene und Kinder im Ernstfall wissen was zu tun ist. Die Kosten für die Geräte und die Schulungen teilen sich der Landkreis, Unternehmen und die Stiftung. In Hagnau gibt es bereits jeweils einen Defibrillator an der Volksbank an der Schiffslandestelle (im Sommer ist dieser bisher am Gwandhaus), und am Sport- und Tennisplatz. Bereits damit habe die Gemeinde die freiwillige Vorgabe ( ein Defibrillator pro 1500 Einwohner), übererfüllt, erklärte Bürgermeister Volker Frede. Es habe bereits zwei Einsätze für die Geräte in der Gemeinde gegeben. Ein weiteres Gerät ist am Wasserwerk geplant, da auf dem dortigen Wanderweg viele Gäste unterwegs seien.

„Hagnau geht voran“, freute sich Frede über das neue Gerät am Gwandhaus, im Mittelpunkt des Ortes. Schnell erreichbar für Grundschule, Kinderhaus, bei Veranstaltungen im Gwandhaus, Tourist-Info und Rathaus. Es gibt ein gutes Gefühl“, so das Fazit des Bürgermeisters.