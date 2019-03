Neue Ausstellung: Die Provinz protestiert

Unter dem Titel „1968 - Protest in der Provinz“ zeigt das Kulturamt des Bodenseekreises im Roten Haus in Meersburg in Kooperation mit den Archives Départementales d’Indre-et-Loire und der Universität Tours eine länderübergreifende deutsch-französische Ausstellung zu den Protestbewegungen von 1968.

Bilder von der Erschießung des Studenten Benno Ohnesorg oder von Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, der bei Protestdemonstrationen mit Erfolg daran gehindert wurde, seine Rede zu halten, tauchen bei manchen auf, wenn vom Protest der 68er die Rede ist. Man denkt in erster Linie an Ereignisse im damals noch geteilten Berlin oder an anderen Universitätsstädten. Unter dem Ruf „Unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren“ protestierte die Jugend gegen die bestehenden Autoritäten. Die Ausstellung richtet den Fokus auf die Region Bodensee-Oberschwaben mit den damaligen Landkreisen Tettnang und Überlingen und auf die Region Touraine mit der Hauptstadt Tours – eine Fortsetzung der Kooperation von 2014 zum Thema Erster Weltkrieg.

Männer mit langen Haaren

„Lehrer = Papiertiger“ steht auf einem der Pappschilder, die im Obergeschoss wie ein Protestwall aufgestellt sind. Noch im April 1970 demonstrierten in Friedrichshafen 500 Schüler gegen das Establishment. Im benachbarten Kreisstädtchen Tettnang mit gerade mal 9000 Einwohnern hatte sich eine Band gegründet, die für Furore sorgte. Männer mit langen Haaren wie Markus Schweizer aus Tettnang oder Oswald Burger aus Überlingen prägten das Bild des Protestes. Dutschke- und Mao-Bilder wurden in einigen Klassenzimmern aufgehängt. Studenten, Schüler und Arbeiter demonstrierten gemeinsam. Schriftsteller wie der damals noch kaum bekannte Martin Walser und bildende Künstler wie Max Peter Näher beteiligten sich an der großen Protestbewegung, die zu intensiven Diskussionen führte, dann aber langsam verebbte. Einige, die bei den Demonstrationen aufgefallen waren, hatte nach Ende ihres Studiums keine Chance, in den angestrebten Staatsdienst zu kommen.

Blick in eine unruhige Zeiten

Die am Donnerstag eröffnete Ausstellung im Roten Haus – der Name hat nichts mit dem Protest zu tun – bietet mit vielen Texttafeln, Filmen, Fotos, Dokumenten, Zeitzeugenaussagen, Kunstwerken und Originalobjekten einen lebendigen Einblick in eine unruhige Zeit, die den gesetzten Bürgern durchaus den Schlaf raubte. In unserer Region gab es bislang nur die Ausstellung 2018 in Biberach, die sich auf Oberschwaben beschränkte. Neu ist daher, dass die jetzige zwei weit voneinander entfernte Regionen vergleicht und damit deutlich macht, dass es sich bei der Studenten- und Jugendrevolte von 1968 um ein internationales Phänomen handelte.

Zur Ausstellung ist ein reich bebilderter Katalog erschienen, den man am besten vor dem Besuch lesen sollte, aber auch für die Nachbereitung leistet er gute Dienste.