Narren feiern ohne Bürgermeister Brütsch

Die verlorene Wahl von Noch-Bürgermeister Martin Brütsch hat sich in der Narretei rund um den Rathaussturm am Schmotzigen Duntschdig niedergeschlagen. Der Schultes selbst war nicht zugegen, das Rathaus gegen die herbeiströmenden Narren zu verteidigen. So mussten Feuerwehrkommandant Hartmut Schucker und Zunftmeister Norbert Wassmer Ersatz- Schultes Peter Schmidt per Drehleiter aus dem Rathaus hieven. Schließlich hatte Schucker eine Hexenstrafe zu verbüßen. (die SZ berichtete)„Bauchweh hat er kriegt“, rief Peter Schmidt der verdutzten Menge aus dem Rathausfenster zu. Noch mehr Erklärungen hatte der Schultesvertreter parat, warum der Scheidende nicht da sei. Die Narren seien eine „besondere Brut“, verkündete Schmidt stellvertretend für Brütsch. Des Bürgermeisters vermeintliche Meinung zur Meersburger Fasnachtsshow „Allerlei“ ließ die Mäschgerle frohlocken. Das Allerlei gehöre verboten. „Das erträgt nur, wer nicht Bürgermeister ist“, so Schmidts gereimter Kommentar mit Blick auf die letztjährigen Spitzen für Brütsch in den jeweiligen Allerleiausgaben. Dass Brütsch der Zunft seinen Dienstwagen schenken wolle, „als Trost dafür, dass er Euch nicht ins Rathaus lässt“, ließ die Rathausstürmer schmunzeln.

Im Drahtkorb über die Dächer

Fröhlich-gespannt beobachteten die Meersburger Mäschgerle dann, wie Zunftmeister, Feuerwehrkommandant und Ersatzbürgermeister im Drahtkorb überm Rathaus schwebten. Sogar eine kleine Ehrenrunde drehten sie noch, bevor sie sich unter großem Hallo auf dem Marktplatz unters Narrenvolk mischten.

Auch hier waren Zeichen von Bürgermeisterwechsel zu entdecken. So waren die selbsternannten „Meersburger Blumenfrauen“ Bettina Walz, Sonja Wolf und Patricia Gallé- Moßmann beispielsweise überzeugt von einer „Landesgartenschau 2017 im Städtle. „Mit dem Neuen, Robert Scherer“ schaffen wir alles, meinten sie.“ Damit es gelinge, verteilten sie vorsorglich Blumenzwiebeln, die dem Neuen den Weg vom Uhldinger Rathaus nach Meersburg verschönen sollen. Tourismuschefin Iris Müller lief im Blaumann durch die Altstadt und bot sich gar als „Umzugshelfer“ an. Brigitte Volz-Bussmann kutschierte einen Traktor mit Anhänger und Wäscheleine umeinander mit der Botschaft, sie wasche alle schmutzige Wäsche.

Und im „Narrenblättle“ der frohlockenden Engel fand sich eine Anzeige für eine „Sperrmüllbörse“. In der verschenkte„Dr Martin Brütsch wegen Umzugs“ unter anderem „kaum gebrauchten Bauamtsleiter“. In Anspielung an Brütschs Personalquerelen in den Vorjahren, die er mittels Mediation zu lösen versucht hatte, lockten die frohlockenden Engel auch mit einem „Mediator, umsonst, aber teuer.“