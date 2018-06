Nach sechs Jahrzehnten immer noch fröhlich

Vlasta und Wolfgang Mattis haben am Donnerstag ihre Diamantene Hochzeit gefeiert. Bürgermeister Martin Brütsch gratulierte den Jubilaren und überbrachte Glückwünsche vom Landesvater Winfried Kretschmann. Gemeinsam mit den extra aus Tschechien angereisten Verwandten stießen sie an auf ihre seit 60 Jahren währende Ehe an. Zur Feier des Tages wurde im „Letzten Heller“ zusammen mit den tschechischen Verwandten sowie mit Sohn Paul und dessen Ehefrau Marcella zu Abend gegessen.

„Wenn sie nach sechs Jahrzehnten immer noch so fröhlich miteinander feiern, müssen die glücklichen Jahre überwogen haben“, sagte der Bürgermeister im Hinblick auf die Höhen und Tiefen eines Ehelebens. Denn die hat es in der Tat gegeben im Leben der Tschechin und des Sudetendeutschen. Zum Beispiel haben sie am glücklichsten Tag ihres Lebens ohne Mattis Mutter, Maria Heller, feiern müssen, weil ihr 1954 als Frau eines Volksdeutschen die Einreise in das tschechische Mariaschein verboten war. Umso größer schildert Mattis seine Freude, als er Jahre später endlich Besuch von ihr bekam.

Maria Heller war es auch, die das junge Ehepaar schließlich nach Meersburg lockte, wo sie selbst bereits in zweiter Ehe lebte. Beim ersten Besuch in der Burgenstadt seien sie so begeistert gewesen von der Stadt, erinnert sich die Jubilarin. Sogleich hätten sie davon geträumt, auch hierher zu kommen.

1968 war es dann soweit. Ihr Gatte fand Arbeit beim Meersburger Betrieb Holzer. Später wechselte er nach Überlingen zur Firma Slenderton und kam schließlich als Lager- und Materialverwalter zur dortigen Elektronikfirma EME. Ein „Riesenglück“ habe er gehabt, blickt Mattis positiv auf sein Arbeitsleben zurück. So habe er beispielsweise wunderbare Geschäftsreisen nach London, Lissabon oder Istanbul machen können. Seine Ehefrau sei immer dabei gewesen.

Die gelernte Buchhalterin war in Deutschland ebenfalls beruflich engagiert und arbeitete in einem Überlinger Steuerbüro. Die deutsche Sprache hatte sie in ihren ersten gemeinsamen Jahren in der DDR beim Fernsehen geübt. Trotz West-Fernseh-Verbot hätten sie per Antenne bayrisches Fernsehen geschaut und so täglich Kontakt mit der fremden Sprache gehabt.

Heute fühlt sie sich genau wie ihr Mann in Deutschland und insbesondere in Meersburg zuhause. Gemeinsam frönen sie ihrem Hobby und lesen Bücher in deutscher Sprache oder hören klassische Musik. Wenn es eine Gelegenheit gibt, dann schwingen sie auch das Tanzbein, wie damals als sie sich bei einer Tanzveranstaltung kennen- und lieben lernten.

Das beste Rezept für ein langes Eheleben liegt für die beiden im „gegenseitigen Respekt und aufeinander Achten“. Auch ein Schuss Humor gehört augenscheinlich dazu. „Alles Wichtige entscheide ich, alles Unwichtige meine Frau“, sagt der Jubilar, um dann mit einem Schmunzeln hinzuzufügen, in 60 Jahren habe es nichts Wichtiges gegeben. Ein herzhaftes Lachen von Seiten seiner Vlasta ist die Antwort.