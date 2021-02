Nach Rempler im Dornerweg abgehauen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Zeit von Samstag bis Donnerstagmorgen einen im Dornerweg geparkten VW Eos angefahren und sich danach nicht um den hinterlassenen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro gekümmert, erklärt die Polizei in ihrem Bericht. Der Polizeiposten Meersburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, bitte unter Telefon 07532 / 434 43 melden.