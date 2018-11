Nach Badeunfall auf Bali: Meersburger ist offenbar auf dem Weg nach Deutschland

Der Meersburger Marcus Samsa, der sich während eines Urlaubs auf der indonesischen Insel Bali beim Baden mehrere Halswirbel gebrochen hat und seitdem beatmet werden muss, soll schon am Donnerstag nach Deutschland zurück transportiert werden. Das sagte sein Freund Philipp Gassenbauer, ein Frisör aus Meersburg, am Vormittag der Schwäbischen Zeitung. Demnach sei Samsa ins künstliche Koma verlegt worde, um für den Flug über Zürich nach Tübingen vorbereitet zu werden. Dort soll der Verletzte in der Uniklinik weiter behandelt werden.

Samsas Zustand ist laut Gassenbauer stabil. In den Händen habe er schon wieder Gefühl, in den Beinen aber noch nicht. Wann der Verunglückte in Deutschland landen wird, stehe noch nicht fest. Am Donnerstagvormittag sagte Gassenbauer: „Er müsste jetzt demnächst abfliegen.“

Spendenaktion läuft weiter

Um die Kosten für den Flug und die Behandlung Samsas zu bezahlen, wird weiterhin Geld benötigt. Bei einer Internet-Spendenaktion, die Bekannte in seiner Heimat ins Leben gerufen haben, sind inzwischen mehr als 101.000 Euro zusammengetragen worden. Rund 49.000 Euro fehlen noch, um das Spendenziel von 150.000 Euro zu erreichen.

Marcus Samsa hatte vor seinem Urlaub auf Bali keine Auslandsreiseversicherung abgeschlossen. Die Kosten, die wegen des Unfalls entstehen, müssen er und seine Angehörigen selbst tragen.

Am Freitag wird weiter Geld für den 39-Jährigen gesammelt. Zum Start des Weihnachtsmarktes in Meersburg organisiert Philipp Gassenbauer in seinem Friseursalon eine Sammelaktion. Kleine Weihnachtsartikel wie Holzschnitzereien, Tücher und Socken - die zum Teil gespendet wurden - werden zum Verkauf angeboten. Der Erlös kommt Samsa zugute.

Mehr entdecken: Familie möchte Verstorbenen nach Hause holen