Die Tourist-Info Uhldingen-Mühlhofen veranstaltet vom 22. Juli bis 26. August die Uhldinger Seekonzerte. Regionale Sänger und Liedermacher sorgen auf dem Konzertplatz in Unteruhldingen direkt am See in entspannter Atmosphäre für einen wahren Ohrenschmaus mit Gesang- und Gitarrenklängen, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Besucher können gerne eine Picknickdecke mitbringen. Die Konzerte finden nur bei gutem Wetter statt.

An insgesamt sechs Abenden spielen immer mittwochs von 19.30 bis 21 Uhr unterschiedliche Musiker mit selbstkomponierten und gecoverten Liedern und präsnetieren deutschen Gute-Laune-Pop ebenso wie Hits von Simon und Garfunkel oder Popmusik mit Rock-Akzenten.

„Die Musikabende finden selbstverständlich unter Einhaltung der aktuellen Verordnung für Veranstaltungen statt. Die Plätze sind limitiert und jeder der Zuhörer erhält im Vorfeld einen festen Platz, für die Ausbreitung der mitgebrachten Picknickdecke“, so Manuel Dillmann von der Tourist-Information Uhldingen-Mühlhofen. „Ganz wichtig ist auch, dass zwar kein Eintritt für den Konzertabend verlangt wird, aber dennoch ein Gratis-Ticket im Vorfeld entweder bei uns in der Tourist-Information oder im Internet auf www.seeferien.com erworben werden muss“, so Dillmann weiter.

Sechs Künstler, sechs Termine

22. Juli: Maximilian Jäger ist ein deutschsprachiger Sänger und Songwriter aus Süddeutschland. Mit seiner Band spielt er deutschen Gute-Laune-Pop. In den vergangen Jahren war Jäger auf Europatournee mit Shows in London, Amsterdam, Berlin und vielen weiteren Städten. Im vergangenen Jahr wurde sein Album „Segel setzen“ veröffentlicht.

29. Juli: Seit vielen Jahren gemeinsam als Singwerk unterwegs covern Julia und Gary Songs aus den Bereichen Pop & Soul, komplett live.

5. August: Hanna Herrlich sing sich mit charismatischer Stimme und gewitzten Texten in die Herzen der Zuhörer. Begleitet wird sie von ihrem Gitarrist Marius Hilfrich, der die Lieder gekonnt mit der Gitarre unterstreicht. Die deutschsprachigen Liedermachersachen, wie sie sich selbst bezeichnet, kommen direkt aus dem Leben und aus dem Herzen.

12.August: Die Musik der beiden Multi-Instrumentalisten von Eucalypdos bildet ein buntes Mosaik aus Flamenco, Tribal Sounds und Rock-/Pop-Elementen. Diese Mischung zaubert ein authentisches Reisegefühl auf die Bühne und eröffnet dem Zuhörer einen magischen, akustischen Raum.

19. August: Von Simon and Garfunkel über die Beatles bis hin zu aktuellen Hits – mit Stimme und Gitarre geht Tobias Conzelmann mit seinen Zuhörern auf eine musikalische Zeitreise von den 60ern und 70ern bis heute.

26. August: Anna Lu und Kalle Lüber präsentieren laut Veranstalter Pop mit würzigen Rock-Akzenten, zeitlos und eingängig. Alle Songs wurden von Anne Lu selbst und ihrem langjährigen Wegbegleiter, dem Gitarristen und Pianisten Kalle Lüber geschrieben. Ihre Live-Konzerte sind „wie eine unvergessliche Reise voller Leidenschaft“, heißt es weiter. (sz)