Musikdirektor Rainer Kropf wechselt nach Böblingen

Das kam überraschend: Rainer Kropf, der Leiter der Jugendmusikschule der Stadt Meersburg und der Knabenmusik Meersburg, wird zum Januar 2016 Meersburg verlassen und nach Böblingen wechseln. Das berichtet die Musikschule. In Böblingen wird Kropf die Musik und Kunstschule mit mehr als 2000 Schülern leiten. „Es fällt mir nicht leicht Meersburg zu verlassen, aber für mich ist dieser Schritt eine berufliche Gelegenheit, welche ich nicht auslassen möchte“, so Rainer Kropf.

Bis zum 31. Dezember wird Rainer Kropf die Leitung der städtischen Jugendmusikschule und der Knabenmusik wie gewohnt fortsetzen. Die freiwerdende Stelle in Meersburg wird schnellstmöglich ausgeschrieben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Bürgermeister Martin Brütsch bedauert den Weggang sehr. „Herr Kropf hat in seiner Zeit als Musikdirektor viel bewegt“, so der Bürgermeister.

Zu seinem Weggang wollte sich Kropf nur bedingt äußern. „Es trifft alle sehr überraschend“, sagt der Musikdirektor. Kropf war seit 2013 als Musikdirektor in Meersburg tätig. Die für Oktober geplante Kooperation mit der Jugendkunstschule unter dem Namen „Klangfarben“ werde man mit dem Nachfolger weiterführen.