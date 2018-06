Musicalaufführung im Meersburger Augustinum

Best of Musicalschule-Bodensee im Augustinum Meersburg: Teilnehmerinnen des Bundeswettbewerbs und der Showgruppen zeigen am Montag, 11. Mai, ab 19.30 Uhr ein Porgramm.

Tamay Tanc aus Überlingen und Nele Flachs aus Friedrichshafen von der Musicalschule-Bodensee (Überlingen) präsentieren einmalig ihre zwei Musicals. Diese Musicals werden die beiden demnächst auch beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ auf Bundesebene, in Hamburg, darbieten. Musical ist eine sehr aufwendige Kategorie, bei der nicht nur gesungen, sondern auch getanzt werden muss. Dabei soll eine schauspielerisch geschlossene Handlung entstehen.

Die Showgruppen (Alterstufen Kids und Juniors) der Musicalschule-Bodensee ergänzen das Programm mit Musicaltänzen. Die achtjährige Lena tritt als Nachwuchskünstlerin mit einem Gesangssolo „Mama wo bist du“ aus dem Musical „Elisabeth“ auf.

Beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ waren auf Regionalebene knapp 19000 Teilnehmern dabei. Davon konnten sich nur 2400 für das Bundesfinale qualifizieren.

Nele Flachs (Altergruppe III) und Tamay Tanc (Altergruppe IV) traten bei „Jugend musiziert“ in der Kategorie Musical auf Regionalebene in Heibronn an. Danach ging es weiter zum Landesentscheid nach Mannheim

Der 15-jährigen Tamay Tanc gelang es als einzige Teilnehmerin aus Baden-Württemberg, sich in der Kategorie „Musical“ (Altersgruppe IV) für den Bundesentscheid zu qualifizieren. Der zwölfjährigen Nele Flachs konnte sich ebenfalls direkt für den Bundesentscheid qualifizieren.

Beginn ist um 19.30 Uhr im Meersburger Augustinum. Der Eintritt ist frei, Spenden gerne gesehen.