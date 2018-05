Motorradfahrer entblößt sich vor Frau

Am Sonntag gegen 15 Uhr hat ein Motorradfahrer eine 58-jährige Frau in der Kurallee in Meersburg, auf Höhe des Gebäudes Nummer 16, angesprochen. Während des Gesprächs erkannte die Frau, dass der Motorradfahrer die Hose geöffnet hatte und an seinem erigierten Geschlechtsteil manipulierte, wie es im Polizeibericht heißt. Sie wandte sich sofort ab und ging weiter, wobei ihr der Mann ein kurzes Stück mit dem Motorrad folgte. Erst als sie zu verstehen gab, die Polizei zu rufen, fuhr der unbekannte Motorradfahrer davon.

Die Geschädigte beschrieb den Täter wie folgt: ziemlich jung, etwa 1,90 Meter groß und korpulent. Er war bekleidet mit schwarzer Jeans, schwarzer Jacke und einem schwarzen Helm mit einer schwarzen Sturmhaube darunter.