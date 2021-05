Motorrad fährt auf Auto auf

Unverletzt ist eine 24-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 17.45 Uhr in der Aufkircher Straße in Uhldingen-Mühlhofen geblieben. Sie war laut Polizei mit einem weiteren Motorradfahrer von der B 31 kommend auf der K 7786 unterwegs, als der vorausfahrende 36-jährige Fiat-Fahrer für die hinter ihm Fahrenden offensichtlich überraschend stoppte, um abzubiegen. Während der vor ihr fahrende 25-jährige Zweiradlenker noch ausweichen konnte, fuhr die 24-Jährige dem Pkw auf. Sowohl an ihrer Maschine, als auch am Auto entstand jeweils 1500 Euro Sachschaden. Außer der 24-Jährigen wird auch der 36-Jährige angezeigt, da er sein abruptes Anhalten möglicherweise nicht durch Blinken angekündigt hatte und es für sein plötzliches Manöver keinen zwingenden Grund gab.