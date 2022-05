Motorboot vor Hagnau gesunken

Ein Motorboot ist an Christi Himmelfahrt vor Hagnau gesunken. Das berichtet die Polizei. Gegen 21.30 Uhr ging bei der Wasserschutzpolizeistation Überlingen die Meldung über das sinkende Boot ein. Die zwei Bootsinsassen trieben nach Mitteilung der Polizei zu diesem Zeitpunkt bereits im Wasser und schafften es noch aus eigener Kraft an Land. Die Bootsinsassen trugen Rettungswesten und steuerten ihr Boot, als sie die Gefahr erkannten, noch in Richtung des nächstgelegenen Ufers. Trotz der beschleunigten Anfahrt der Wasserschutzpolizei konnte ein Sinken des Bootes etwa 200 Meter vom Ufer entfernt, nicht mehr verhindert werden, teilte die Polizei weiter mit. Die DLRG und die örtliche Feuerwehr haben das Boot geborgen. Betriebsstoffe gelangten nicht in den See. Die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizeistation Überlingen haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.