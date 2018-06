Morgendliche Führung durchs Neue Schloss Meersburg

Wer die frühmorgendliche Stimmung im Neuen Schloss einmal erleben möchte, kann am Sonntag, 13. Juli, um 8 Uhr an einer Sonderführung teilnehmen. Sie steht unter dem Titel „Stuckgeschichten“ und bietet einen Überblick über die Figuren der Mythologie in den Fresken und Stuckaturen des Neuen Schlosses. Auffällig sind die vielen abgebildeten Frauen. Wer mag die Rokkokodame sein, die am Gartentor einen Brief von einem Kavalier überreicht bekommt? Die morgendliche Führung ist ein Besuch in der Welt der Bildthemen des Barock. Dauer: circa eine Stunde. Treffpunkt und Kartenverkauf ist an der Schlosskasse des Neuen Schlosses.