Mobiltelefon geraubt

Ein unbekannter Täter schlug in der Nacht zum Montag gegen 1 Uhr in der Hauptstraße in Mühlhofen auf Höhe eines Pizzaservices einen 30-jährigen Mann dessen Angaben zufolge von hinten nieder und raubte ihm im Anschluss daran sein Mobiltelefon. Weiter versuchte der Unbekannte laut Polizeibericht, die Geldbörse des Geschädigten zu entwenden, dies gelang aber nicht. Der 30-Jährige zog sich durch den Schlag Verletzungen am Hinterkopf zu, die am nächsten Tag eine ärztliche Behandlung erforderlich machten. Eine Personenbeschreibung des unbekannten Täters liegt bislang nicht vor.