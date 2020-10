Mittelalterliches Treiben auf der Meersburg

Die „Belebte Burg“ am kommenden Wochenende ist Schlusspunkt einer Reihe Veranstaltungen dieses Jahres auf der Meersburg. Viele sonst regelmäßig wiederkehrende Ereignisse, so auch der „Mittelaltermarkt Meersburg“ wurden abgesagt oder verschoben, die Hauskonzerte in der Burg fanden jedoch alle statt, die „Belebte Burg“ am kommenden Wochenende dauert sogar drei Tage, wie die Burg Meersburg GmbH mitteilt.

Ein Rückblick: Es gab in den authentischen Räumen der Burg seit dem Sommer sechs Hauskonzerte besonderer Art. Je zwei Vorstellungen gaben Monika Küble und Alan Julseth mit „Tandaradei“ zum Thema „Troubadoure und Minnegesang“. Cristina Haigis und Peter Hastedt luden zweimal mit Rezitation, Gesang und Flügel ein: „Zu Gast bei Annette von Droste-Hülshoff“. Ebenfalls zweimal ließen Cristina Haigis und das Ensemble „Dico Cantus“ die Zuhörer, begleitet von mittelalterlicher Musik, gespannt zu einer noch nie erzählten Geschichte der Burg lauschen: „Wenn alte Mauern erzählen“.

Kommendes Wochenende gibt es für dieses Jahr die große Abschiedsvorstellung „Belebte Burg“. Die Besucher erleben in der Burg an drei Tagen noch einmal eindrucksvoll mittelalterliches Treiben. In den Museumsräumen und dem Burggarten sind wahrheitsgetreue Darstellungen zu erleben, die Darsteller repräsentieren Zeitepochen von 1220 bis 1490, heißt es in der Vorschau.

Historisch gerüstete Söldner des 15. Jahrhunderts, ausgestattet mit Hellebarde, Brust- und Rückenpanzer, Helm, Schwert und Handrohr, werden die Besucher schon auf der Zugbrücke begrüßen. Ein solches Willkommen macht erfahrungsgemäß Eindruck, nicht nur bei Kindern.

Wie wurde vor Hunderten von Jahren von Hand gewoben und gesponnen? Wie unterscheidet sich zu heute die Kunst des Sticken und Nähens? Ein Heftelmacher zeigt mit äußerster Präzision, wie während des Mittelalters mit Hefteln mittelalterliche Kleidung geschlossen wurde.

Ein Bronze-, Silber- und Goldschmied wird kreativ sein Handwerk ausüben, er wird eine Reihe feinster mittelalterlicher Repliken ausstellen. Auch der Pfeilbauer wird seine handwerklichen Künste und sein Können und Wissen Besuchern kundtun.

Mittelalterliches Papierschöpfen ist eine Attraktion. Was unterscheidet diese alte handwerkliche Fertigkeit von der Papierherstellung heute? Zum Thema Papier passt der Kalligraph, der die Kunst des beinahe meditativen „Schönschreibens im Mittelalter“ von Hand beherrscht und zeigt. Eine Töpferin, eine Hafnerin zeigen ihre Arbeiten mit Ton, und, es gibt sogar Antwort auf die Frage, ob es im Mittelalter schon Kosmetik gab.

Beim Gang durch das Burgmuseum wird man adlige, edle Damen und Herren antreffen; in der dunklen alten Schmiede der Burg mit der historischen Esse und dem ledernen Blasebalg, sind Klingen- und Harnisch Schmiede bei ihrer funkenstiebenden Arbeit zu sehen. Die Schwertkampfgruppe „Opus Gladii“ lädt Besucher sogar zu einem Mitmachprogramm ein: Schwertkampf für Anfänger!

An dem guten Duft aus der Gesindeküche geht man sicher nicht einfach vorbei, denn dort werden nach mittelalterlichen Rezepten edle Speisen zubereitet und erklärt.

Zu erleben ist die Abschlussveranstaltung „Belebte Burg“ für dieses Jahr an drei Tagen in Folge, am 9. und 10. sowie 11. Oktober. Dies zu den normalen Öffnungszeiten der Burg, jeweils von 9 bis 18.30 Uhr. Es gelten die regulären Preise für den Burgeintritt ohne Preisaufschlag, schreibt die Burg GmbH.