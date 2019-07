Mitglied hat Krebs - Narren wollen mit Typisierungsaktion helfen

Die Meersburger Narrenzunft Schnabelgiere organisiert eine Typisierungsaktion für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Sie findet am kommenden Sonntag, 4. August, zwischen 11 und 15 Uhr im Ratskeller Meersburg statt. Anlass dafür ist, dass ein Mitglied der Zunft an Leukämie erkrankt ist.

„Als Gemeinschaft wollen wir das versuchen, was in unseren Möglichkeiten steht, um zu helfen“, sagt Zunftmeister Norbert Waßmer. Es sei schön, wenn ein passender Stammzellenspender gefunden werden könne, und es sei ebenso ein Erfolg, wenn anderen Leukämiekranken geholfen werden könne. Um möglichst viele Menschen anzulocken, veranstalten die Narren anlässlich der Typisierungsaktion einen Frühschoppen. Das Hotel Jufa stellt der Zunft Räumlichkeiten und den Vorgarten zur Verfügung. Es gibt Kaffee und Kuchen, ab 11.30 Uhr spielt das Bodensee-Albhorntrio von Walter Ruf, das seine Gage an die DKMS spendet.

Wer an Blutkrebs erkrankt, für den gibt es oft nur noch eine Möglichkeit, geheilt zu werden: Eine Stammzellenspende. Diese ist nicht kompliziert, die Suche nach dem genetischen Zwilling aber schon. Das müssen Sie über die Typisierung wissen.

Die Gassen um den Ratskeller sind während der Aktion gesperrt, außerdem wirbt ein als Wattestäbchen verkleideter Narr in der Altstadt für die Typisierung. Neben den 500 Mitgliedern der Schnabelgiere-Zunft helfen das Rote Kreuz, die Feuerwehr und die DLRG mit, außerdem haben andere Zünfte ihre Unterstützung zugesagt. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, dass die Spenderkartei möglichst groß wird“, sagt Monja Endress von der Narrenzunft Schnabelgiere. „Die Typisierung tut nicht weh und kostet nichts, aber für viele Menschen ist eine Stammzellenspende die einzige Chance, weiterzuleben. Deswegen wollen wir möglichst viele Leute mobilisieren.“

Videos im Internet

Um auf die Typisierungsaktion am Sonntag aufmerksam zu machen, hat die Narrenzunft vier Videos gedreht und auf Facebook veröffentlicht, ein fünftes soll Ende der Woche folgen. Die Narrenzunft will mit den Videos nicht nur dem Thema zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen, sondern auch die Menschen über die Typisierung und die Stammzellenspende aufklären. „Es gibt viele Mythen, die viele Menschen daran hindern, sich als Spender registrieren zu lassen“, sagt Monja Endress. „Deshalb haben wir als Narrenzunft überlegt, wie wir die Leute so ansprechen können, dass sie mitmachen.“ Die Narren holten also ihre Häser ausnahmsweise mal im Sommer aus den Schränken und stellten sich damit vor die Kamera.

Am Dr.-Moll-Platz entstand vor der Kulisse der Meersburg das erste Filmchen. Darin versammeln sich alle Zunftfiguren, um sich für die DKMS typisieren zu lassen. Nur einer hat ein Problem damit: Der Schnabelgiere, die Symbolfigur der Meersburger Fasnet, fürchtet sich vor dem großen Wattestäbchen. Die anderen können ihm die Angst jedoch nehmen und ihn überzeugen, sich doch noch einen Wangenabstrich mit dem Wattestäbchen machen zu lassen.

Im zweiten Beitrag unterhalten sich zwei Seehasen aus Ludwigshafen – eine Oma und ihr Enkel. Beide würden zwar gerne helfen, kommen aber aufgrund ihres Alters als Stammzellenspender nicht in Frage. „Mitmachen kann jeder zwischen 17 und 55 Jahren, der die gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllt“, sagt Monja Endress, die sich darüber freut, dass auch andere Vereine die Typisierungsaktion der Schnabelgiere unterstützen.

Typisierung selbst vornehmen

Und was, wenn man am 4. August keine Zeit hat, in den Ratskeller zu kommen? Da weiß die Urlaubshexe Rat. Mit Hexenmaske, Sonnenbrille und in Badeshorts zeigt Burghexe Manuel Back, dass man nicht an eine Aktion wie die im Ratskeller gebunden ist, um sich in die Spenderkartei eintragen zu lassen. Die DKMS verschickt kostenlose Typisierungssets, mit Hilfe derer man sich selbst einen Wangenabstrich machen kann. „Sogar das Rückporto ist schon bezahlt“, sagt Monja Endress.

Es geht ihm verhältnismäßig gut, erzählt uns seine Mutter. Aber der 17-jährige Lukas hat Leukämie und braucht dringend einen Stammzellenspender. Am Sonntag gibt es im Sendener Bürgerhaus von 11 bis 16 Uhr eine Typisierungsaktion.

Im vierten Video interviewt sie den Münchner Feuerwehrmann Sebastian Klostermeier, der bereits zweimal Stammzellen gespendet hat. „Damit wollen wir den Leuten Angst vor der Spende nehmen“, sagt sie. Denn in 80 Prozent der Fälle wird laut DKMS überhaupt kein Knochenmark entnommen. Dann reicht eine sogenannte „periphere Stammzellenentnahme“, die ähnlich funktioniert wie eine Dialyse. Nur bei 20 Prozent der Spender muss demnach Knochenmark aus dem Beckenkamm entnommen werden. Der Eingriff erfolgt unter Vollnarkose. Nach der Entnahme kann – ähnlich wie bei einer Prellung – für wenige Tage lokaler Wundschmerz entstehen. Das Knochenmark, das dem Spender entnommen wurde, regeneriert sich wieder.

„Eine Spende ist immer freiwillig“, betont Monja Endress. Selbst wenn es nach der Typisierung einen Treffer gibt, ist der potenzielle Spender nicht verpflichtet, den einen Eingriff vornehmen zu lassen. „Und wer es sich absolut überhaupt nicht vorstellen kann, kann auch Geld spenden“, sagt sie. Eine Typisierung koste 35 Euro, die Kosten übernehme die DKMS, die sich über Spenden finanziere.